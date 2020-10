Imprese: Unicredit, premiati vincitori di Startup Your Life 2020 dedicato a studenti istituti superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inoltre assegnate otto menzioni speciali. Tra le proposte inviate per la creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo: Handle, una modalità di pagamento che utilizza la tecnologia biometrica per trasferire somme di denaro attraverso la scansione del palmo della mano; Uniscansion, che permette di effettuare pagamenti in modo innovativo e sicuro attraverso la scansione dell'iride; Grillo Parlante Credit, una carta prepagata innovativa che aiuta a gestire meglio il tempo cambiando colore in base ai comportamenti più o meno virtuosi; e Start Your Travel, una carta prepagata che incentiva i giovani ad acquistare beni e servizi legati a cultura, sport e tecnologia. Tra i progetti realizzati con l’obiettivo di creare una startup innovativa e attenta al sociale: Night and Day Bus, un servizio utile ed ecologico di trasporto, adatto anche alle persone con disabilità, che consente ai ragazzi di spostarsi in sicurezza per divertirsi o per conoscere il patrimonio culturale della propria città; The Elder is the Future, un'idea di business che prevede la realizzazione di tessuti provenienti da riciclo delle bottiglie di plastica, bucce di arancia, vecchi jeans e tinti utilizzando coloranti naturali; Old but Fashion, un servizio che consente di dare nuova vita ai vecchi abiti producendo abbigliamento realizzato su misura, di tendenza, che promuove l'economia circolare con attenzione ai temi della sostenibilità ambientale; e Youbike, startup che opera nel mercato del cicloturismo offrendo un servizio di bike sharing biciclette elettriche, tandem e risciò. (segue) (Com)