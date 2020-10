Imprese: Unicredit, premiati vincitori di Startup Your Life 2020 dedicato a studenti istituti superiori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'educazione finanziaria è una componente chiave di Unicredit Social Impact Banking, e sono orgoglioso di celebrare con successo la conclusione della terza edizione del programma Startup Your Life e lanciare la quarta per l’anno scolastico 2020/21: un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, più di 1.200 solo nell'ultimo anno, che hanno supportato gli studenti nel nostro programma e ai volontari, dipendenti Unicredit ed ex dipendenti associati a UniGens, senza i quali questo progetto non sarebbe stato possibile”, ha commentato l'amministratore delegato di Unicredit Jean Pierre Mustier. “Grazie al programma triennale Startup Your Life, Unicredit vuole favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e la consapevolezza economica dei giovani: con questo progetto diamo la possibilità alle nuove generazioni di apprendere non solo le basi dell’economia affinché siano persone in grado di amministrare i propri beni e raggiungere un’indipendenza economica, ma anche di sperimentare come si fa impresa e scoprire i propri talenti professionali”, ha aggiunto Laura Penna, head of Group Social Impact Banking. (Com)