Covid: Arcuri, da Regioni attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva

- "Al momento, in base ai materiali già inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli". Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della riunione operativa con le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia. "Sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione. Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in teapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al 22 per cento che - ha chiarito - scende al 18 per cento attivando tutte le postazioni attivabili". (Rin)