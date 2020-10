Sardegna: da commissione ok a 9 milioni di euro da Regione per sovvenzioni a imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dei consiglieri di minoranza, la quinta Commissione del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole su due delibere che liberano complessivamente 9 milioni di euro per le sovvenzioni dirette a piccole e medie imprese agricole e per aiuti de minimis a favore di imprese della pesca e dell'acquacoltura. "Per le sovvenzioni dirette, sono disponibili 3 milioni di euro - ha spiegato l'assessore all'agricoltura Gabriella Murgia durante l'audizione davanti al parlamentino presieduto da Piero Maieli - soldi finalizzati a far fronte alla mancanza di liquidità delle aziende più colpite dall'emergenza Covid 19". (segue) (Rsc)