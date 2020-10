Sardegna: approda in Commissione proposta di legge che regolamenta settore enoturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento di legge che disciplina il settore dell'enoturismo è stato esaminato questa mattina dalla quinta commissione del Consiglio regionale. Il provvedimento introduce una disciplina organica sulle attività di enoturismo che negli ultimi anni hanno registrato un notevole incremento e oggi sono presenti in tutto il territorio sardo. Un settore, quello dell'enoturismo, che aveva necessità di essere regolamentato come ha sottolineato il presidente di Copagri, Pietro Tandeddu, sentito dalla Commissione: "La materia - ha detto - è già disciplinata a livello nazionale. A quella occorre fare riferimento per non creare contrapposizioni e conflitti. A livello regionale è opportuno regolamentare il settore. Un aiuto concreto da parte della Regione potrebbe essere utile per la promozione delle attività enoturistiche che fanno riferimento a una rete di soggetti organizzati. Basterebbe uno stanziamento di 500mila euro all'anno". (segue) (Rsc)