Covid: Borrelli (Verdi), bene Regione Campania calmiera prezzo tamponi a 42,50 euro

- "La Regione Campania è intervenuta sul caro-tamponi e fissato un equo prezzo per i test sul Covid a 42,50 euro anche se purtroppo a causa del libero mercato non si possono obbligare i laboratori a rispettarlo. E' stata la scelta più giusta a nostro avviso per colpire la speculazione che alcuni laboratori privati hanno messo in atto sulla paura dei cittadini di contrarre il virus". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde: "Dalle segnalazioni di tante persone, quotidianamente, sono stati effettuati nelle ultime settimane tamponi a 70, 80 e anche 100 euro. Una follia. Una famiglia, per testare tutti i componenti, doveva spendere 4-500 euro. Una mazzata tremenda in un momento drammatico come questo. Nei giorni scorsi, a gran voce, avevamo chiesto una regolamentazione proprio per permettere a tutti, anche a chi è in condizioni precarie, di farsi il tampone. Il Covid non può essere motivo di arricchimento per speculatori senza scrupoli. Per questo segnaleremo ogni giorno pubblicamente chi sta praticando prezzi fuori mercato e speculativi". (Ren)