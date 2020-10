Covid: in Abruzzo 482 nuovi positivi e 6 decessi, invariate le terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9.674 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo da inizio emergenza, con un aumento di 482 rispetto a ieri: dei nuovi casi, 183 sono ascrivibili a tracciamenti di focolai già noti. Sono sei i nuovi decessi, che portano il bilancio totale a 540, mentre il totale dei guariti sale a 3.690 con un incremento di 60. Salgono a 5.444 gli attualmente positivi, con un aumento di 415. Per quanto riguarda i tamponi, il totale dei test effettuati da inizio emergenza è pari a 280.591 (3.710 in più nelle ultime 24 ore). I pazienti ricoverati in ospedale sono 331 (25 in più), mentre il numero delle terapie intensiva rimane invariato a 26. Sono 5.087 i positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Sul totale dei positivi, 2.622 sono residenti in provincia dell'Aquila, 1.816 in provincia di Chieti, 2.665 in provincia di Pescara, 2.382 in provincia di Teramo e 61 fuori Regione. (Gru)