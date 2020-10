Abruzzo: Covid, Febbo (FI) su aiuti ad agenzie di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le agenzie di viaggio in Abruzzo potranno usufruire di un bonus di 3.000 mila euro, come concordato ed inserito appositamente nel progetto di legge 'Cura Abruzzo2', nei tempi d'istruttoria in pieno svolgimento in queste settimane da parte degli uffici regionali". A dichiararlo è il capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia Mauro Febbo che sottolinea come "rispetto a tutte le altre tipologie di attività, che prenderanno invece un ristoro calcolato sulle perdite avute durante il lockdown, le agenzie di viaggio in Abruzzo sono state ascoltate ed attenzionate attraverso un ristoro specifico di 3 mila euro in virtù del perdurare della crisi turistica e nel riconoscere a questo settore particolarmente colpito dal Covid. In Abruzzo le agenzie di viaggio sono circa 165 ed al bando hanno fatto domanda 155, di cui 56 rientrano tra le prima fascia insieme alle 22 mila aziende che potranno essere finanziate con i primi 19 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Abruzzo e che stiamo già liquidando. Mentre le altre 99 agenzie, che gli uffici registrano su circa 40 tra l'altro un problema di codice Ateco da sistemare in sede d'istruttoria, saranno anch'esse finanziate nel momento in cui saranno disponibili le risorse della riprogrammazione prevista negli articoli 271 e 272 del "D.l. Rilancio" dei fondi europei e di sviluppo e coesione, mettendo a disposizione risorse del Poc tramite il Mise - dipartimento Coesione che a giorni dovranno essere svincolate. (Gru)