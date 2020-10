Whirpool: Portas (moderati), Conte mantenga impegni presi con i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mantenga gli impegni presi con i lavoratori della Whirlpool di Napoli che il 30 ottobre chiuderà Battenti". Così in una nota congiunta il leader dei moderati on. Portas il segretario regionale in Campania Varriale e il consigliere regionale on. Di Fenza "I lavoratori - aggiungono - chiedono la convocazione di un incontro ad horas con il Governo per sbloccare una questione che va avanti da 18 mesi. Non si può aspettare più, i lavoratori sono allo stremo, bisogna passare ai fatti e dimostrare di avere la volontà di difendere il Lavoro in Italia", concludono la nota l'on. Portas, il segretario regionale Varriale e il consigliere regionale on. Di Fenza. (Ren)