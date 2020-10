Campania: Sanna, Vittoria Principe, perdiamo una guerriera delle pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancherà la sua ferma determinazione, mancherà il suo contributo fattivo nel portare avanti le battaglie contro i pregiudizi e le prevaricazioni, mancherà il suo sorriso. Mancherà Vittoria Principe, componente della commissione Pari opportunità della Regione Campania. Ruolo che ha rivestito, sin dall'inizio del suo mandato, con grande senso di responsabilità e sapendo coniugare lo sguardo oggettivo del giornalista alla passione di chi decide di mettersi al servizio degli altri senza condizionamento alcuno. La notizia della sua scomparsa è arrivata durante una seduta della Commissione, sciolta dopo aver osservato un minuto di silenzio". E' quanto afferma il presidente della commissione Pari opportunità, Natalia Sanna, che aggiunge: "nel corso di questi anni la Commissione ha realizzato diversi progetti nei quali il contributo di Vittoria è stato importante. Uno degli obiettivi è stato quello di arrivare nei territori per ascoltare la voce di quanti oggi ancora pagano lo scotto di un'assenza di opportunità. Vittoria era riuscita a creare un ponte tra noi e la sua città, coinvolgendo la comunità e le istituzioni in quel processo di cambiamento culturale che ancora si fatica a ottenere. Vittoria è andata via troppo presto, abbiamo perso una guerriera delle Pari Opportunità. La Commissione Pari Opportunità della Regione Campania si stringe intorno alla famiglia di Vittoria Principe e a quanti le sono stati accanto nella sua vita personale e professionale". (Ren)