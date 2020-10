Napoli: Clemente, iniziati lavori di riqualificazione di corso Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alla presenza dell'assessore delegata ai lavori pubblici di Napoli, Alessandra Clemente, sono iniziati i lavori di riqualificazione di corso Novara nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e corso Meridionale. L'intervento rientra nell'ambito dei lavori di realizzazione della stazione piazza Garibaldi della Linea 1 della metropolitana e della riqualificazione della piazza. I lavori, diretti dal Servizio Linee Metropolitane Urbane del Comune, prevedono la posa di una tubazione a servizio dell'impianto antincendio della stazione, il rifacimento della strada e la riqualificazione dei marciapiedi con la realizzazione di un golfo per la sosta dei veicoli, un nuovo impianto di pubblica illuminazione e una nuova organizzazione per la raccolta dei rifiuti. La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre. L'assessore Clemente ha dichiarato: "Nell'oggettiva riduzione della circolazione stradale a seguito dei Dpcm attuali con i Servizi preposti stiamo intensificando il lavoro dei cantieri cittadini in programma, nella consapevolezza di arrecare meno aggravio alle esigenze di mobilità e nella speranza di restituire quante più aree libere e rifunzionalizzate interessate da lavori pubblici al ritorno della normalità" (Ren)