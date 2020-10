Decreto Ristori: Castiello (Lega), ristorazione in ginocchio per colpa governo e De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Totale sostegno agli operatori della ristorazione, in queste ore impegnati in una mobilitazione di protesta contro la regione Campania. Purtroppo l'immobilismo, la volontà di cavalcare l'emergenza a fini clientelari piuttosto che affrontarla con mirate strategie tese a scongiurarne gli effetti più pericolosi, che ha caratterizzato le politiche anticovid dello Sceriffo, stanno esponendo un mondo che ha sempre rappresentato il fiore all'occhiello della Campania al versamento di un vero e proprio tributo di sangue". Lo ha dichiarato in una nota il deputato campana della Lega, Pina Castiello: "Non voglio fare la Cassandra di turno né interpretare il ruolo dello sciacallo, ma temo che, di qui a qualche giorno, l'elenco delle chiusure di ristoranti, bar e pizzerie, sarà lunghissimo. Del resto il triste destino toccato in sorte ad alcuni locali storici e dalla grande carica identitaria sulla città è annunciatore di una più che probabile ecatombe". Castiello ha concluso: "Agli operatori del mondo della ristorazione va tutta la mia solidarietà, ma soprattutto l'invito, per quanto possibile, a tenere duro. Con il buonsenso e con politiche virtuose, che sapremo innescare un attimo dopo il tramonto della deleteria parabola di Regione e governo, assicureremo un fase di rilancio e di rinascita del settore".(Ren)