Covid: Provenza (M5s), interrogazione a Speranza per chiarezza su utilizzo fondi sanità a Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fronteggiare la prevedibile onda lunga di emergenza sanitaria, nel decreto Rilancio erano state da un lato riorganizzate ed incrementate le terapie intensive, dall'altro, per tutti i pazienti Covid che non avrebbero necessitato del ricovero in ospedale, erano state istituite le Usca, ovvero le unità speciali di continuità assistenziale. In pratica, centinaia di medici ed infermieri che forniscono ogni giorno l'assistenza domiciliare dedicata. E sono fondamentali per far sì che gli ospedali e il personale sanitario e sociosanitario degli stessi non venga sovraccaricato. Invece non sta andando tutto come dovrebbe, anche in Campania. Sembrerebbe, infatti, che la Regione non abbia utilizzato tutti i fondi stanziati per l'incremento delle terapie intensive e che, come altre Regioni, proprio rispetto alle Usca, non si sia messa in linea con gli standard previsti dal decreto: ovvero una Usca ogni 50 mila abitanti". Lo ha dichiarato in una nota Nicola Provenza, deputato del Movimento 5 Stelle, annunciando un'interpellanza urgente al ministero della Salute sui fondi alle Regioni per fronteggiare l'emergenza Covid insieme agli altri colleghi del M5s. (segue) (Ren)