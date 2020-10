Covid: Rescigno (Fd'I), con riconversione ospedale Nola non garantiremo più emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ipotesi di riconversione dell’ospedale Santa Maria Pietà di Nola a centro covid certifica l’assenza di una pianificazione da parte della Regione Campania”. È quanto afferma in una nota Carmela Rescigno, vice responsabile Sanità Fratelli d’Italia. “Bene la sospensione delle attività di elezione - spiega Rescigno - Ma con la riconversione del presidio Nolano rischiamo di non garantire neppure più l’emergenza. Al presidente della Giunta Regionale De Luca rinnovo l’appello: si utilizzino cliniche private e i Policlinici Universitari per far fronte alle emergenze”, conclude la dirigente di Fd'I. (Ren)