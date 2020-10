Abruzzo: sindacati, scuole e università chiuse, misura inutile se Regione non cambia passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bocciatura totale della giunta regionale per l'ordinanza del presidente Marco Marsilio che dispone la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza e delle attività di formazione delle università. Auspichiamo che si possano riprendere al più presto, almeno in parte, le attività in presenza, anche perché il sacrificio attuale può rivelarsi poco utile se il governo regionale non cambia passo nella gestione delle misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19". Lo affermano la Cgil Abruzzo Molise, la Cisl Abruzzo Molise e la Uil Abruzzo, che parlano di "errori nella gestione dell'emergenza, ormai fuori controllo", soffermandosi in particolare sul sistema sanitario e sulla gestione dei trasporti. I sindacati affermano che "si tratta di un provvedimento sbagliato nel metodo e nel merito. Sul piano del metodo - dicono - non c'è stato il minimo coinvolgimento delle parti sociali, né una valutazione del tavolo tecnico regionale". (segue) (Gru)