Covid: Bonaccini, non possiamo permetterci di richiudere tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Emilia-Romagna è una Regione che anche di fronte alle tragedie si è sempre rimboccata le maniche, arrivando tra le prime in Europa per attrazione di investimenti dall’estero: la pandemia che stiamo vivendo non va banalizzata, ma credo che il fatto di avere intorno a noi paesi che stanno peggio dimostri che, pur tra mille difficoltà, siamo riusciti a contrastare la crisi meglio di quanto si potesse immaginare. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi durante l’assemblea annuale di Confindustria Romagna. “Finché non avremo un vaccino dovremo combattere e soffrire, sapendo però che non possiamo permetterci di richiudere tutto”, ha detto. (Ems)