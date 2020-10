© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa e lo Stato fanno debito: se dessero la possibilità di fare lo stesso anche alle Regioni non avrei dubbi sulla strada da prendere; non per bonus ma per investimenti. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi all’assemblea annuale di Confindustria Romagna. (Ems)