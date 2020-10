© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono ristori immediate per quelle attività che in questi giorni sono state fermate o rese più restrittive a causa dell’ultimo Dpcm: la Regione Emilia-Romagna ha già previsto dieci milioni di euro per le attività più colpite ma anche il governo deve dare un po’ di bonus. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi durante l’assemblea annuale di Confindustria Romagna. (Ems)