Piemonte: fondo europeo di solidarietà per danni post alluvione, Cirio vede Gentiloni

- Riunione on-line in corso, questa mattina, tra il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia. Un incontro "per procedere con l’attivazione del Fondo di solidarietà europeo per i danni subiti dal Piemonte nell’alluvione del 2/3 ottobre scorso", spiega Cirio su twitter. "Procediamo sui fronti delle emergenze che stanno colpendo la nostra terra. Mettendocela tutta, come sempre", scrive il governatore. (Rpi)