Sardegna: aeroporti, traffico passeggeri dimezzato nei tre scali dell'Isola

- Traffico passeggeri dimezzato negli aeroporti della Sardegna rispetto al 2019. I dati di settembre elaborati da Assoaeroporti lasciano intravedere fosche prospettive per l'occupazione per i lavoratori delle società di gestione degli aeroporti sia per l'assistenza a terra che tutti gli altri servizi. Per ciò che attiene lo scalo "Mario Mameli" di Cagliari il calo è del 53 per cento. A settembre (dati Sogaer, società di gestione del principale scalo sardo). Stesso calo si registra ad Alghero-Fertilia (meno 53 per cento) e ad Olbia (meno 51 per cento). In netta flessione anche i dati riguardanti i viaggiatori stranieri che, dopo i costanti incrementi degli scorsi anni, fanno registrare una flessione del 66 per cento per Cagliari, del 56 per cento per Alghero, fino ad arrivare al meno 78 per cento per Olbia. (Rsc)