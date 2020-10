Mes: Bonaccini, non vedo alcuna ragione per rinunciarvi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vedo alcuna ragione per rinunciare al Mes, che è un prestito a condizioni mai viste che metterebbe a disposizione risorse che investiremmo subito per potenziare la sanità. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi all’assemblea annuale di Confindustria Romagna. Sottolineando poi la necessità di rafforzare infrastrutture ed edilizia con investimenti strategici, Bonaccini ha ribadito l’importanza di potenziare l’università e la formazione. “I saperi e la qualità dell’informazione sono centrali e decisivi”, ha spiegato. (Ems)