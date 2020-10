Napoli: Coldiretti, "Zucca days" speciale weekend al mercato coperto di Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zucca in tutte le sue forme e variabili d'utilizzo sarà la protagonista del fine settimana al mercato coperto Campagna Amica "San Paolo", promosso da Coldiretti Napoli in via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta a Napoli. "Dalla padella all'intaglio - spiega la Coldiretti - per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe saranno due giorni dedicati all'ortaggio più grande del mondo, dalle straordinarie proprietà. Oltre alle zucche da cucinare, sarà possibile acquistare zucche da intagliate per decorare la casa e degustare piatti a tema allo street food contadino: scialatielli ceci e zucca, zuppa di fagioli zucca e salsiccia, gattò con zucca e provola, parmigiana di zucca e provola". "Le zucche – spiega la Coldiretti – per la quasi totalità sono destinate al consumo alimentare anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da 'competizione' con esemplari che possono arrivare anche a 400 chili di peso. Accanto a varietà internazionali molti agricoltori sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come la zucca lunga napoletana. L'altra categoria di zucca che si sta affermando è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate). Ma è indubbio che l'affermarsi della notte delle streghe ha aperto il nuovo "mercato" delle zucche intagliate con le quali si cimentano un numero crescente di italiani".(Ren)