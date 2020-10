Covid: Villani (M5s), Asl Salerno potenzi Usca e servizi per positivi non ospedalizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Problemi e disservizi con la gestione delle emergenze relative ai casi positivi di Covid19 su parte del territorio dell'Agro Sarnese Nocerino, arriva la denuncia della deputata Virginia Villani del Movimento 5 stelle: "A causa del boom di contagi in Provincia di Salerno, i pazienti Covid 19 in quarantena domiciliare nel territorio dell'Agro Sarnese Nocerino sono abbandonati a sé stessi: l'Asl Salerno intervenga con il potenziamento delle Usca e con risorse adeguate". "In un momento così delicato – dichiara la deputata Villani - la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini. Dalle segnalazioni ricevute dai cittadini, emergono difficoltà di comunicazione tra Asl e medici di base: tali pazienti infatti, se non di propria iniziativa e con numerose difficoltà, lamentano la mancata possibilità di comunicare alle istituzioni sanitarie, l'insorgere di nuovi sintomi. Nonostante l'egregio lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno, ritengo inopportuno, visto il numero elevato di positivi, concentrare la gestione dei casi Covid19 in quarantena domiciliare, nelle mani di una sola dirigente, come sta avvenendo ora. La dirigente interessata infatti, senza le adeguate risorse a disposizione, non riesce a rispondere alle esigenze di tutti, diventando molte volte irreperibile per i pazienti. Inoltre, lo stesso personale Usca, non è in grado, per eseguità del numero di risorse disponibili, di rispondere a tutte le esigenze dei pazienti in quarantena domiciliare". (segue) (Ren)