Covid: Villani (M5s), Asl Salerno potenzi Usca e servizi per positivi non ospedalizzati (2)

- "I pazienti Covid19 interessati - ha aggiunto la deputata - hanno segnalato la difficoltà di repepire beni di prima necessità al proprio domicilio, se non con l'aiuto di parenti. In tale modo però si espongono altre persone al rischio contagio e ciò è inaccettabile. Gli unici servizi garantiti sono quelli di raccolta speciale dei rifiuti in modalità porta a porta e di sanificazione dei locali, mentre gli altri servizi, come spesa a domicilio, fornitura di beni per l'igiene personale e di beni di prima necessità, non sono garantiti. Inoltre, non vi è neppure una tempestività di comunicazione in merito ai tamponi di controllo effettuati dai pazienti presso le strutture dell'Asl di Salerno, con ritardi ingiustificati che ledono il diritto dei degenti Covid19 di tornare alla loro vita dopo aver superato la patologia. Per tali motivi ho chiesto all'Asl di Salerno, ai Distretti Sanitari competenti e a tutti gli organi comunali e territoriali interessati, di intervenire tempestivamente e di prevedere altre unità di supporto alle Usca e al Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Salerno per garantire un'efficiente rete di assistenza domiciliare per i pazienti positivi asintomatici e sintomatici lievi non ospedalizzati del territorio dell'Agro Sarnese Nocerino", ha concluso Villani. (Ren)