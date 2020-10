Campania: le proposte del movimento cooperativo alla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contributi di natura economica e sociale, ma soprattutto un invito al dialogo costante per avviarsi verso una stagione di ricostruzione condivisa, basata su un cambiamento metodologico, con partnership pubblico/private che riguardino vari comparti produttivi. L'Alleanza delle Cooperative della Campania, il Coordinamento regionale permanente tra Agci, Confcooperative e Legacoop, ha consegnato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca le sue proposte, rispondendo ad un invito del governatore rivolto alle parti sociali. Il lavoro segue la linea di quello avviato a Roma dall'Alleanza delle cooperative con il governo centrale, al quale è stato fatto pervenire il documento "L'impegno della cooperazione per il Paese". Antonio Borea, Gian Luigi De Gregorio e Anna Ceprano, rispettivamente presidente e co-presidenti dell'Alleanza delle cooperative in Campania, hanno dichiarato: "Il contributo che abbiamo presentato alla Regione Campania contiene una serie di misure economiche di interesse generale, alcune da concordare con il Governo centrale, altre di competenza del Governo regionale. Abbiamo chiesto, tra le altre cose, uno sfoltimento dei debiti della Pa verso le imprese erogatrici dei servizi e la gratuità degli screening per i dipendenti delle aziende con più alto tasso di rischio contagio". (segue) (Ren)