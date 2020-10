Campania: le proposte del movimento cooperativo alla politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le proposte che guardano al futuro prossimo - hanno proseguito il presidente e i co-presidenti dell'Alleanza delle cooperative in Campania - la possibilità di attingere alle risorse del Ricovery Plan per sostenere non i grandi player ma le migliaia di piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo e sociale della Campania. La nostra voce nasce dall'esperienza delle imprese cooperative impegnate nei servizi cosiddetti essenziali già durante il lockdown di marzo. Dai servizi sociali alla cultura, dall'agroalimentare alla scuola, abbiamo declinato le urgenze, che in questo momento sono di natura economica e di tenuta del sistema. Ma la prima urgenza è sanitaria e su questo abbiamo richiesto di rafforzare quanto più possibile l'assistenza domiciliare, invece trascurata, per evitare il congestionamento ospedaliero, di intensificare sul fronte Covid Hotel e di procedere con il potenziamento del personale medico ed infermieristico. Confidiamo in un confronto con il governatore", ha concluso. (Ren)