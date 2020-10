Campania: Presutto (M5s), interrogazione a ministro Gualtieri su riparto spesa Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripartizione delle risorse pubbliche tra nord e sud è un tema che, più che mai in questo difficile momento storico, merita di essere approfondito. Lo ha fatto pochi giorni fa il professore Adriano Giannola, presidente dello Svimez, in un articolo dal titolo "Quei privilegi differenziati che come bussola indicano sempre il nord". Nel testo si evidenzia l'esistenza di una forte sperequazione tra settentrione e meridione nell'assegnazione della spesa pubblica a tutto vantaggio del nord. Secondo il presidente dell'Associazione Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno il nord riceverebbe almeno 60 miliardi in più del sud in termini di risorse complessive". In una interrogazione a risposta scritta il Senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto, con altri 20 firmatari, ha chiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, di fare chiarezza su come la spesa pubblica sia ripartita tra nord e sud". (segue) (Ren)