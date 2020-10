FI: Berlusconi, Aimi nuovo coordinatore in Emilia Romagna, grazie a predecessore Paroli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato ai sensi del quarto comma dell’art. 19 e del primo comma dell’art. 27 dello Statuto il senatore Enrico Aimi Coordinatore regionale per l’Emilia Romagna. Lo riferisce una nota del partito azzurro. Berlusconi nel formulare al nuovo Coordinatore gli auguri di buon lavoro ha espresso "la certezza che il senatore Aimi saprà ben lavorare per rilanciare Forza Italia in una Regione così importante, in spirito unitario, coinvolgendo e valorizzando gli eletti, i militanti, i rappresentanti dei territori e dialogando in modo costruttivo con il tessuto produttivo, con le categorie, con le diverse realtà culturali e civili dell’Emilia Romagna". Il leader azzurro ha anche ringraziato il senatore Adriano Paroli per "l’importante lavoro svolto come commissario di Forza Italia per la regione Emilia Romagna" che svolto il suo "ruolo con generosità, impegno, equilibrio, in una fase obbiettivamente molto difficile, ponendo le premesse per un rilancio nell’unità del nostro Movimento nella Regione".(Com)