Campania: Amitrano (M5s), aumentare asili nido e sostenere famiglie al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dell'Istat certificano una disuguaglianza territoriale che va colmata al più presto. Aumentare gli asili nido al Sud e sostenere le famiglie più in difficoltà è una assoluta priorità, anche in chiave di Recovery fund europeo". Lo ha detto in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), commentando il report dell'Istat 'Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, Anno educativo 2018-2019'": "L'Istat certifica, ad esempio, come in Campania il contributo statale del bonus nido raggiunga meno di 14 bambini su 100, meno della metà di Valle D'Aosta, Umbria e Lazio. Il governo ha già incrementato i fondi dedicati a questo bonus, ma non può bastare. Occorre aumentare i tassi di frequenza, e quindi i posti disponibili, portando l'Italia ad una media di livello europeo". Quindi ha concluso: "Per fare ciò è necessario rafforzare i servizi, realizzare nuovi asili e potenziare quelli esistenti. E' un amarissimo paradosso che la Campania, regione più giovane d'Italia, riceva in proporzione meno risorse degli altri: una assurdità sulla quale occorre intervenire subito". (Ren)