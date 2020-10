Napoli: Anaao Assomed, incapacità sanità campana, Monaldi a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Blocco sconsiderato, Monaldi a rischio chiusura. 24 posti letto in più corrispondono a 24 posti in meno. Il blocco delle attività ordinarie, l'assenza dei percorsi separati negli ospedali, di strutture autonome per il Covid, del personale e dei posti letto evidenzia l'incapacità della sanità campana di un' organizzazione funzionale a sanare i problemi causati dall'emergenza Covid, soprattutto a causa di una mancata programmazione". A sostenerlo è l'Anaao Assomed che indice per giovedì alle ore 11 una conferenza stampa nella sede di via Sant'Aspreno n 13.(Ren)