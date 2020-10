Scuola: Villani (M5s), progetti in presenza per alunni con esigenze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A seguito delle numerose segnalazioni e richieste di intervento da parte dei genitori di bambini con bisogni educativi speciali, ho chiesto al Ministro Azzolina e agli Enti locali competenti di mettere in campo tutte le azioni volte alla difesa del diritto allo studio e alla promozione dell'inclusione sociale". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani, in una nota indirizzata al ministro Lucia Azzolina, all'Ufficio scolastico regionale, al presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, all'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, ai sindaci ed al presidente della provincia di Salerno. Villani con la sua missiva ha voluto lanciare un appello per i progetti scolastici in presenza per alunni con esigenze speciali. "La sospensione delle attività didattiche in presenza prevista nell'Ordinanza 82/2020 della Regione Campania e riconfermata nell'Ordinanza 85/2020 - ha spiegato Villani - crea un serio disagio agli alunni con disabilità che non riescono a seguire la Didattica a Distanza, e di conseguenza alle loro famiglie. Nell'ordinanza dello scorso 26 ottobre però, il Presidente della Regione Campania ha previsto la possibilità di svolgimento di attività didattiche in presenza destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico o diversamente abili, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Questa possibilità va però incentivata e promossa".