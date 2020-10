Scuola: Villani (M5s), progetti in presenza per alunni con esigenze speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tali motivi - ha sottolineato Villani - ho chiesto alle Amministrazioni competenti di sensibilizzare le istituzioni scolastiche del territorio ad attivare Progetti educativi che prevedano attività laboratoriali in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, fatto salvo il rispetto di tutte le misure di prevenzione e di tutela della salute pubblica. E' opportuno rilevare che per questi alunni, la scuola in presenza, svolta negli edifici scolastici o in altri spazi, da identificarsi eventualmente anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e organismi locali, è sicuramente l'unica via per garantire loro un dignitoso diritto allo studio. Al netto delle indubitabili esigenze sanitarie, delle quali si dovrà sempre tenere conto, non si può infatti negare che il percorso scolastico non sia fatto solo di nozioni, apprese con maggiore o minore efficacia, ma di esperienze e relazioni che mal si conciliano con la mediazione di un dispositivo tecnologico. L'ambiente scuola è imprescindibile per un vero percorso di inclusione e non possiamo negare ai nostri alunni, laddove sia possibile, questa occasione", ha concluso. (Ren)