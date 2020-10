Sardegna: compagnia Volotea potenzia voli da e per l'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea a basso costo Volotea potenzia i voli nazionali da e per Cagliari e, a partire dal 5 dicembre ripristina il collegamento alla volta di Venezia. Per Natale, il vettore scende in pista a Cagliari con 7 rotte, tutte verso la penisola italiana, facilitando trasferte e spostamenti per chi desidera trascorrere i giorni di festa insieme a parenti e amici che vivono lontano. Dallo scalo sardo sarà possibile decollare con Volotea alla volta di Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Verona e anche Venezia. L'offerta di Volotea a Cagliari prevede, a livello locale, circa 26.000 posti in vendita (+38 per cento vs lo stesso periodo nel 2019). Il volo per Venezia, recentemente ripristinato, sarà disponibile dal prossimo 5 dicembre con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. (segue) (Rsc)