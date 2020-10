Sardegna: ristoratori, baristi e sportivi in piazza a Cagliari contro Dpcm Conte, "fateci lavorare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a terra". Lo hanno urlato i ristoratori, proprietari e gestori di bar e locali notturni, organizzatori di eventi e matrimoni che, insieme a tante partita Iva si sono ritrovato questa mattina a Cagliari in piazza del Carmine per manifestare il loro dissenso contro le disposizione dell'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte che dispone la chiusura dei locali alle 18. L'iniziativa è della Fipe-Confcommercio e si è svolta in contemporanea anche in altre 24 piazze italiane. Un flashmob molto partecipato e con rigorose misure anti-contagio e di sicurezza per prevenire episodi di violenza come quelli registrati nei giorni scorsi nella penisola. La protesta dei lavoratori del mondo della ristorazione è tutta contro le norme governative anti-contagio: "Abbiamo adeguato le nostre attività secondo i protocolli anti Covid - dicono in tanti - abbiamo sempre rispettato le regole e ora ci fanno chiudere". I manifestanti hanno apparecchiato la piazza del Carmine come ad attendere dei clienti che non arriveranno mai. (segue) (Rsc)