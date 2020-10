Sardegna: ristoratori, baristi e sportivi in piazza a Cagliari contro Dpcm Conte, "fateci lavorare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in mattinata, poco distante, davanti al palazzo del Consiglio regionale, hanno fatto sentire la loro voce le associazioni degli sportivi, atleti e gestori di palestre e circoli di tutta la Sardegna, coach e personal trainer. "Non fermate lo sport", "Io vivo di sport", lo sport è la mia vita", si leggeva su tante magliette. Anche qui la protesta è contro il Dpcm di Conte che impone la serrata di queste attività. Tanta rabbia e la richiesta di poter tornare a lavorare. Come i ristoratori, i titolari di palestre hanno messo in evidenza gli sforzi fatti per adeguare le loro strutture alle norme anticontagio, sforzi, evidentemente, inutili: intanto rimangono affitti in ritardo e troppe spese e, per contro, una prospettiva di entrate praticamente nulla. "Le perdite - dicono - sono state più degli indennizzi arrivati. Non servono gli 800 euro perché c'è chi gestisce gli impianti sportivi che con questa cifra non ci fanno nulla: serve un calcolo esatto delle perdite e va comparato con l'indennizzo che arriva". (Rsc)