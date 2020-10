Covid: Provenza (M5s), interrogazione a Speranza per chiarezza su utilizzo fondi sanità a Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provenza ha aggiunto: "Avere un quadro chiaro su come le Regioni abbiano impiegato queste risorse nei loro territori, sembra impossibile. Per questo, io ed altri colleghi deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali e Sanitá della Camera, chiederemo che vengano resi pubblici quanto prima dalle Regioni dei dati ufficiali e dettagliati in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria". Quindi il deputato salernitano del Movimento 5 stelle ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Presenteremo un'interpellanza urgente al ministero della Salute, Roberto Speranza, per fare chiarezza sulla vicenda. Perché solo con una comunicazione costante e una piena collaborazione, potremo riuscire a fronteggiare al meglio la nuova emergenza che stiamo vivendo". (Ren)