Covid: Boccia, impugnative immediate per chi aggira Dpcm, Trento ed eventuale ddl Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento in cui ripetiamo che l'esigenza di anticipare l'orario di chiusura dei locali, per ridurre la mobilità dei cittadini, è stata dettata da stringenti esigenze di emergenza sanitaria nazionale, ribadiamo che le decisioni di derogare alle misure del Dpcm minano i principi di uniformità di norme atti a garantire la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica. È sempre possibile, come abbiamo più volte sottolineato, adottare sui singoli territori misure più restrittive". Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. "Ho trasmesso pertanto oggi la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della provincia autonoma di Trento. Il medesimo provvedimento sarà attivato per tutte le Regioni e le Province autonome che decideranno di aggirare le disposizioni del Dpcm. È in corso di valutazione l'ordinanza della provincia autonoma di Bolzano". (segue) (Com)