Covid: Boccia, impugnative immediate per chi aggira Dpcm, Trento ed eventuale ddl Sicilia (2)

- "Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia e duole ancor di più che non siano tenuti in dovuto conto i dati uniformi di rischio - aggiunge Boccia-. Non fa eccezione la Regione autonoma Siciliana che oggi ha anticipato attraverso il presidente Musumeci, l'ipotesi di un ddl che, se dovesse essere approvato, sarà immediatamente impugnato dal governo. Con l'aumento esponenziale di contagi e l'aumento delle vittime, rinnovo ancora una volta la richiesta di massima collaborazione. E' convocata, inoltre, per domani alle ore 12 la riunione di coordinamento per la distribuzione di ulteriori materiali e ventilatori programmata dall'ufficio del Commissario per l'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, per rafforzare le strutture sanitarie in questa fase critica". (Com)