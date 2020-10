Napoli: assessore Felaco, ripulita fontana della Scapigliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la riattivazione della fontana a cura del Comune di Napoli e Abc Napoli, a seguito della delibera di valorizzazione delle fontane storiche firmata dagli assessori comunali Felaco, Del Giudice e Panini, è partita l'operazione di pulizia della fontana della Scapigliata, eseguita dalla Teichos Srl, intervento realizzato in sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e grazie al partenariato che vede coinvolte le associazioni: L'Altra Napoli Onlus, l'associazione culturale Agorà, Fa.Re. Comunità a Forcella, Fondazione Teatro Trianon". Lo ha riferito il Comune in una nota. "Un segnale di normalità, decoro e speranza in tempi difficili. Abbiamo bisogno di riabituarci alla bellezza" ha commentato dell'assessore all'arredo Luigi Felaco. (Ren)