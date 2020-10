Napoli: Mulè (FI) su scontri, antagonismo ha trovato terreno fertile nel “deluchismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto a Napoli poco o nulla ha a che fare con il disagio, quanto piuttosto con un clima di antagonismo che ha trovato terreno fertile nel "deluchismo" e nei suoi toni inutilmente esasperati. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Ora è necessario e urgente che il governo la smetta di procedere a tentoni: basta con il puzzle delle ordinanze per cui ogni Regione va in ordine sparso, serve coordinamento; venga istituito subito il tavolo di confronto con le opposizioni richiesto dal centrodestra”, ha detto, sottolineando che Forza Italia ha già dimostrato di avere “ottime idee fin da marzo presentando a Conte molte proposte concrete alcune delle quali adottate anche negli ultimi giorni”. “Non si ripetano gli errori e le stupide impuntature come quella sulla scuola e sui trasporti pubblici, mal gestiti e volano di contagi nell'ultimo periodo: è bene fermarsi immediatamente alla vigilia di questo lockdown che rischia di essere amarissimo non più e non soltanto per i cittadini ai quali si chiede di sacrificare libertà costituzionali ma per centinaia di migliaia di lavoratori e di famiglie", ha concluso. (Com)