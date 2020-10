Piemonte: lunedì parte la vaccinazione antinfluenzale, distribuiti 1,1 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 26 ottobre parte in Piemonte la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Lo rende noto la Regione, che spiega che "in base alle indicazioni del Ministero della Salute, ed in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19, quest’anno la vaccinazione è fortemente raccomandata ai cittadini nella fascia di età dai 60 anni in avanti e per tutti gli adulti e i bambini con patologie a rischio. Per tutti questi soggetti la vaccinazione è gratuita". La Regione Piemonte ha ordinato 1 milione e 100 mila dosi di vaccino, il 54 per cento in più rispetto a quelle utilizzate l’anno scorso (700 mila), con l’intento di allargare il più possibile il numero delle persone che si vaccinano. Coinvolti nella campagna di vaccinazione i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta (vaccino gratuito per bambini a rischio) e le farmacie, alle quali sarà destinata una quota delle scorte disponibili per consentire l'acquisto del vaccino da parte di altri soggetti che intendano vaccinarsi. "Per agevolare medici e pediatri nella somministrazione del vaccino, l’Assessorato alla sanità mette anche a disposizione, attraverso la rete delle Asl, dei locali nei quali è possibile effettuare le vaccinazioni, oltre agli studi dei medici: i locali saranno aperti solo qualora i medici ne facciano richiesta", spiega la Regione. Il vaccino antinfluenzale disponibile per la campagna di vaccinazione 2020-2021 è il Vaxigrip Tetra (inattivato tetravalente), disponibile in maggior quantità in formato monodose. La prima tranche di fornitura è di 400 mila dosi, alla quale seguiranno altre tre tranche nelle settimane del 2, del 9 e del 16 novembre. (Rpi)