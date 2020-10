Napoli: Miceli (Pd), episodi gravi, solidarietà a forze dell’ordine e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è successo a Napoli ieri notte è grave, e non deve essere minimizzato: i disagi e le difficoltà causate da questa pandemia sono enormi ma comportamenti violenti sono inaccettabili. Così in una nota Carmelo Miceli, deputato e responsabile Sicurezza del Partito democratico. “Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra piena solidarietà agli agenti colpiti e ai giornalisti e agli operatori dell'informazione a cui è stato impedito di svolgere il proprio lavoro: dalle prime notizie che emergono la protesta sembrerebbe guidata da gruppi di delinquenza organizzata e frange di estrema destra”, ha detto. Coloro che per convenienze criminali soffiano sulle paure della popolazione, ha aggiunto, sappiano che lo Stato non arretrerà di un passo. (Com)