Infrastrutture: intesa Abruzzo, Marche, Molise e Puglia su Corridoio adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un protocollo d'intesa per definire una strategia unitaria di sviluppo, da sottoporre al governo centrale, sui temi legati al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale è stato siglato questa mattina a Pescara dalle Regioni Abruzzo, Marche e Molise. Stando alla relativa nota, a siglare l'intesa sarà presto anche la Regione Puglia, dal momento che il presidente Michele Emiliano non ha partecipato all'incontro perché trattenuto da problematiche legate alla gestione dell'emergenza covid-19. È intervenuto però in collegamento video il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Michele Stefanazzi. Alla riunione tecnica che ha preceduto la conferenza stampa hanno preso invece parte i presidenti di Abruzzo, Marche e Molise, rispettivamente Marco Marsilio, Francesco Acquaroli e Donato Toma, e l'assessore pugliese con delega ai Trasporti, Giovanni Giannini. (segue) (Com)