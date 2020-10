Molise: Facciolla (Pd), salgono contagi, urge riorganizzazione degli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce vertiginosamente il numero dei positivi al Covid-19 in Molise, e di pari passo cresce la disorganizzazione della nostra sanità: A Colletorto il cluster che vede coinvolti diversi adulti e bambini ha già provocato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici, e sarebbe necessario fare uno screening a tappeto per evitare l'ulteriore dilagare dei contagi. Così il consigliere regionale Vittorino Facciolla (Pd). “A Termoli, all'ospedale San Timoteo, i pazienti positivi vengano fatti stazionare in attesa di essere trasferiti a Campobasso, cosa che può avvenire solo quando si liberano posti al Cardarelli: nel frattempo, la promiscuità tra malati Covid e pazienti con altre patologie sembra sia la causa di alcuni contagi avvenuti proprio tra le corsie dell'ospedale adriatico”, ha detto, denunciando “l’incapacità di chi ci governa e ha avuto cinque mesi per poter organizzare una rete sanitaria in grado di fronteggiare la nuova ondata”. Ci siamo battuti con tutte le forze, ha continuato, per far sì che l’ospedale Vietri di Larino fosse scelto come ospedale Covid. “Se si fosse seguita questa strada saremmo già un passo avanti nell'organizzazione di una rete sanitaria, e invece Toma ha preteso che il Cardarelli fosse anche ospedale Covid, nonostante tutti avessimo previsto che la semplice separazione dei percorsi non sarebbe stata sufficiente”, ha spiegato il consigliere regionale, denunciando il “collasso dell’ospedale” del capoluogo e chiedendo di trasformare il Cardarelli in una struttura esclusivamente Covid. (Gru)