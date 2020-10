Napoli: De Petris (Leu), violenze gravissime, governo sostenga chi è colpito dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri notte a Napoli è inaccettabile da qualsiasi punto di vista: il ricorso alla violenza è sempre sbagliato e gravissimo, tanto più in un momento difficile come questo quando la coesione di tutti è condizione essenziale per affrontare la crisi. Così in una nota la senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, esprimendo “piena solidarietà” al presidente De Luca e alle autorità della Campania. “In una fase che per moltissimi cittadini implica enormi difficoltà, e che potrebbe in futuro rivelarsi anche più dura, è comunque fondamentale che il governo non abbassi la guardia e confermi le politiche di sostegno e ristoro nei confronti soprattutto delle fasce più povere e più penalizzate dalla crisi: anche per evitare il rischio che un disagio sociale diffuso si presti a facili strumentalizzazioni, con obiettivi che con la crisi e con i bisogni della popolazione non hanno in realtà nulla a che vedere", ha detto. (Com)