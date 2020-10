Covid: Piemonte, 12 decessi e 1548 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici decessi e 1548 contagi: questi i dati registrati oggi in Piemonte su persone positive al Covid-19. Li ha comunicati nel pomeriggio l’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 4248 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 695 Alessandria, 259 Asti, 220 Biella, 408 Cuneo, 398 Novara, 1863 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I 1548 contagiati di oggi, di cui 799 (52%) sono asintomatici, sono stati così individuati: 159 in Rsa, 177 in ambito scolastico, 1212 tra la popolazione generale, 3 sono importati. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5543 contagiati ad Alessandria, 2759 Asti, 1705 Biella, 6321 Cuneo, 4668 Novara, 27.682 Torino, 2124 Vercelli, 1560 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 398 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 488 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)