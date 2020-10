Covid: Sciotto (Fapi), in Campania De Luca ha scelto strada responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La retromarcia fatta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispetto all'ipotesi dallo stesso avanzata di una nuova serrata va considerata come un atto di responsabilità: non avrebbe avuto senso chiudere solo la Campania dove artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono già da mesi in grande difficoltà economica per i consumi bassi delle famiglie e l'assenza di turisti stranieri. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Riteniamo che la richiesta fatta dal governatore campano in conferenza Stato-regioni di un intervento socioeconomico per ristorare le attività colpite dal nuovo Dpcm appare doverosa: pub e pizzerie non possono pagare il prezzo più caro della nuova chiusura", ha detto. (Com)