Covid: Arcuri sui banchi, alcune Regioni ne approfittano per rifarsi le scuole

- Nel confermare che entro il 31 ottobre saranno consegnati alle scuole tutti i banchi necessari, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha rivelato, in uno dei passaggi dell’intervista per l’ultimo libro di Bruno Vespa, un atteggiamento molto variabile tra le Regioni. “La Valle d’Aosta ha chiesto banchi nuovi per l’8 per cento della popolazione scolastica; il Veneto per il 14 per cento; l’Emilia Romagna per il 15; il Lazio per il 52, la Campania per il 61 e la Sicilia per il 69 per cento”, ha detto, aggiungendo che “è chiaro che queste ultime Regioni ne approfittano per rifarsi le scuole”. (Rin)