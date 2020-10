Imprese: Intesa Sanpaolo, al via fondo StudioSì per promuovere studio universitario al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è partner finanziario della Banca europea per gli investimenti (Bei) per il Fondo StudioSì, il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal ministero dell’Università e della Ricerca in occasione dell’avvio dell’anno accademico 2020/2021. Stando al relativo comunicato stampa, il prestito ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese vive connesse allo studio, è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno: non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50 mila euro ed essere restituito in massimo 20 anni. È destinato, prosegue la nota, a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto Pon (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che frequentano o frequenteranno: gli ultimi due anni di laurea a ciclo unico, i corsi di laurea magistrale, master e scuole di specializzazione, presso qualsiasi ateneo italiano o estero. (segue) (Com)