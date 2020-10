Abruzzo: continuala polemica su aumenti a direttori dipartimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non erano sufficienti le liti di Palazzo a distogliere l'attenzione del governo regionale dai problemi degli abruzzesi: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno ben pensato di aumentare poltrone e stipendi ai direttori. Esordisce così il consigliere regionale Marianna Scoccia, in relazione alla delibera di Giunta regionale che "stabilisce un aumento sostanziale per le retribuzioni dei direttori di dipartimento". Una vicenda che sta infiammando il dibattito politico in Abruzzo e che sta sollevando non poche polemiche. "Ci troviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti: il sistema sanitario è prossimo al collasso, manca personale in ogni comparto emergenziale, le operazioni di tracciamento del virus annaspano e le campagne vaccinali faticano a procedere”, ha detto, aggiungendo che gli abruzzesi continuano ad attendere le misure economiche di sostegno promesse mesi addietro e che risultano, in larga parte, completamente disattese. "È davvero sconfortante assistere ad uno scempio di tali dimensioni: evidentemente Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno altre priorità", ha concluso. (Gru)